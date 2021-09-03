Son Dakika
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yüzde 7 seçim barajı ‘temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak'
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Sarı lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği ve köprücük kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun listede ye almadı.
Spor 03.09.2021, 20:48
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı grup maçlarının kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:
“Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha – B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih.”