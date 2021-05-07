Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-lacivertlilerin Ankaragücü maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertliler'de Samatta, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Sadık Çiftpınar, Diego Perotti ve Nazım Sangare yer almadı.
GENÇ OYUNCU ARDA KADRODA
Kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Harun Tekin, Osman Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Arda Güler, Enner Valencia, Mame Thiam, Papiss Cisse.
SERDAR AZİZ’LE SAMATTA DA YOK
Kulüpten alınan bilgiye göre Samatta bel bölgesinde, Serdar Aziz arka adelesinde, Sinan Gümüş de sırt bölgesindeki ağrıları nedeniyle kadroda yer almadıkları öğrenildi.