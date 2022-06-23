Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı!

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var." dedi.