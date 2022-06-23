banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı!

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi.

Spor 23.06.2022, 12:16 23.06.2022, 12:35
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı!

Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluk başvurusuna ilişkin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu konuda yeterli bilgi sahibi değilim. Önümüze de gelmedi. Şu aşamada futbol adına çözmemiz gereken daha acil konular var." dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık