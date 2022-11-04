Fenerbahçe, namağlup adını son 16’ya yazdırdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçlarını namağlup tamamlayarak, adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geldi. Polonya’nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı’ndaki mücadelede Fenerbahçe, Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etti. Jorge Jesus’un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ile 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 14’e yükselten sarı-lacivertliler, grup lideri olarak adını UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turuna yazdırdı.

Grubun diğer maçında ise Rennes, sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı.