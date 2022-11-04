Fenerbahçe, namağlup adını son 16'ya yazdırdı

Maçın 23. dakikasında Arda Güler’in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 45+2’de yine 17 yaşındaki yıldızının kullandığı korner sonucunda Willian Arao ile skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarıda farkı artıracak fırsatları bulan Fenerbahçe, yakaladığı şansları değerlendiremeyince mücadeleyi 2-0’lık skorla galip tamamladı. Sahada kaldığı 64 dakikada 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, hem Fenerbahçe hem de Avrupa kupaları tarihine geçmeyi başardı. Öte yandan Kiev’de Ilya Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla puanını 14 yapan Fenerbahçe, Rennes’in sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider tamamlayarak doğrudan Son 16’ya kaldı. Fenerbahçe, grubunu lider bitirdiği için Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off oynamaktan kurtuldu.

ARDA GÜLER SİFTAH YAPTI

Maça baskılı başlayan Dinamo Kiev, ilk bölümde Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti ancak sonuçlandıramadı. Maçın 23. dakikasında gol perdesini Fenerbahçe açtı. Miguel Crespo’nun ceza sahası içine yolladığı uzun pasa Enner Valencia hareketlendi. Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan takım arkadaşıyla çarpışında topu tutamadı. Ceza yayı üzerinde seken topa tek vuruş yapan ve ağlara gönderen 17 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Avrupa’da golle tanıştı ve sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.