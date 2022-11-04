Fenerbahçe, namağlup adını son 16'ya yazdırdı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarını namağlup tamamlayarak, adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya geldi. Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'ndaki mücadelede Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup etti. Jorge Jesus'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ile 45+2. dakikada Willian Arao kaydetti. Bu galibiyetle puanını 14’e yükselten sarı-lacivertliler, grup lideri olarak adını UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turuna yazdırdı. Grubun diğer maçında ise Rennes, sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 23. dakikasında Arda Güler’in golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, 45+2’de yine 17 yaşındaki yıldızının kullandığı korner sonucunda Willian Arao ile skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarıda farkı artıracak fırsatları bulan Fenerbahçe, yakaladığı şansları değerlendiremeyince mücadeleyi 2-0’lık skorla galip tamamladı. Sahada kaldığı 64 dakikada 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Arda Güler, hem Fenerbahçe hem de Avrupa kupaları tarihine geçmeyi başardı. Öte yandan Kiev’de Ilya Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla puanını 14 yapan Fenerbahçe, Rennes’in sahasında AEK Larnaca ile 1-1 berabere kalmasıyla grubunu lider tamamlayarak doğrudan Son 16’ya kaldı. Fenerbahçe, grubunu lider bitirdiği için Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlarla Play-Off oynamaktan kurtuldu.
ARDA GÜLER SİFTAH YAPTI
Maça baskılı başlayan Dinamo Kiev, ilk bölümde Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlar üretti ancak sonuçlandıramadı. Maçın 23. dakikasında gol perdesini Fenerbahçe açtı. Miguel Crespo’nun ceza sahası içine yolladığı uzun pasa Enner Valencia hareketlendi. Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan takım arkadaşıyla çarpışında topu tutamadı. Ceza yayı üzerinde seken topa tek vuruş yapan ve ağlara gönderen 17 yaşındaki Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk kez Avrupa’da golle tanıştı ve sarı lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.