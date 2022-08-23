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Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo’ya transferi konusunda anlaşma sağladı.

Spor 23.08.2022, 17:09 23.08.2022, 17:19
Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

 "Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo’ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

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