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Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın Westerlo'ya transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo’ya transferi konusunda anlaşma sağladı.
Spor 23.08.2022, 17:09 23.08.2022, 17:19
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo’ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."