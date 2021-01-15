Fenerbahçe, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda Kasımpaşa karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda Jose Sosa, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Tolga Ciğerci özel programlar dahilinde çalışırken, Diego Perotti’nin tedavisine devam edildi. Filip Novak ise antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Antrenman öncesinde Sinan Gümüş’ün doğum günü kutlandı. Sinan bu jestten ötürü teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.