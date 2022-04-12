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New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir
Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!"
Spor 12.04.2022, 12:59 12.04.2022, 13:34
Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK’nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, ‘nasıl?’ diye sormayan herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!"