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Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.

Spor 31.08.2022, 10:15
Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Mergim Berisha’nın kiralık olarak Bundesliga ekiplerinden Ausburg’a transfer olduğunu açıkladı.

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