Fenerbahçe, Mehmet Akif Ağaç’ı statta konuk etti

Fenerbahçe, depremde Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç’ı statta ağırladı.

Fenerbahçe, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen sarı-lacivertli taraftar Mehmet Akif Ağaç’ı statta konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni gezen 15 yaşındaki Mehmet Akif, kendisine bu imkanı sunan Fenerbahçe’ye teşekkür ederek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.