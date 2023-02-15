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Fenerbahçe, Mehmet Akif Ağaç’ı statta konuk etti
Fenerbahçe, depremde Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç’ı statta ağırladı.
Spor 15.02.2023, 17:34
Fenerbahçe, depremde Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç’ı statta ağırladı.
Fenerbahçe, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta enkazdan kurtarılan ve İstanbul’a gelen sarı-lacivertli taraftar Mehmet Akif Ağaç’ı statta konuk etti. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ni gezen 15 yaşındaki Mehmet Akif, kendisine bu imkanı sunan Fenerbahçe’ye teşekkür ederek, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.