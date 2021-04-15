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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 15.04.2021, 20:48
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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. hafta maçında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde pas çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sadık Çiftpınar, Enner Valencia ve Diego Perotti’nin tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını 16 Nisan Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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