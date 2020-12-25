Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Rafael'in cezası kaldırıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçında gördüğü 2 sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalan Rafael'e ilişkin cezai uygulamaların kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA,

Karar verilmiştir."