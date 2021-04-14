"Fenerbahçe maçında hayatımı verdim, Beşiktaş taraftarlarını kazandım"

Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın başarısının sırrına dair açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş taraftarların sevgisini nasıl kazandığını da anlattı.

Josef de Souza, Türkiye'ye geri dönüşünü şu sözlerle anlattı:

"Burasının nasıl bir yer olduğunu biliyordum"

"Fiziksel sorun, oyunun hızı nedeniyle başlangıcın zor olabileceğini düşündüm. Arabistan'da sıcaklık ve zeminlerden dolayı oyun daha yavaş. Burasının nasıl bir yer olduğunu biliyordum. Özellikle fizik kısmının. Ama ilk antrenmandan bu yana kendimi çok rahat hissettim ve iyi futbol oynamayı başardım. Özgüvenimle, deneyimlerimle en iyisini yaptığımdan hiç şüphem yok. São Paulo'da da çok iyi bir dönem geçirdim, Brezilya takımına çağrıldım, ama bugün bu aşamadayız. Arabistan'da da farklı bir deneyim edindim. Orası bana daha fazla güvenlik sağladı."

Josef, Süper Lig'in Avrupa'nın büyük liglerinin gerisinde olduğunu kabul ediyor ama birlikte oynadığı oyuncuların da, kendisini gelişimine katkıda bulunduğunu söylüyor:

"Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için milli takıma dönmenin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bana sürpriz olmayacağını biliyorum. Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Liglerden bahsedersek, tabii ki Türkiye Ligi, La Liga'nın altında ama şırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok."

"6 numara oynasaydım daha farklı yollar açılabilirdi"

Brezilyalı futbolcu, '6' numara pozisyonunun kendisine çok yakıştığının altını çiziyor:

"Türkiye'ye dönmem için yaptığım ilk talepte menajerime, hangi kulüp isterse burada altı numara bir defansif orta saha oyuncusu olduğunu söyledim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım daha farklaryollar açılabilirdi. Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm hocaların ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Her zaman istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum."

"Beşiktaş'a başlamanın biraz zor olacağını biliyordum"

Josef, Fenerbahçe'de de iyi işler çıkardığının altını çiziyor:

"Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Çok güzel geçen üç yıldı. Beşiktaş'a başlamanın biraz zor olacağını biliyordum ama tüm bunların değişmesi aylar gerektiren meselelerdi. Sahip olduğum karakteri gördüler, ilk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim, Beşiktaş taraftarlarını kazandım. Onların şerefine burada 'Joker de Souza' yazılı bir dövme yaptırdım. Bu, bana olan tüm şefkatleri için onları onurlandırmanın bir yoluydu."

Beşiktaş'ın sırrı ne?

Tecrübeli orta saha, bu sezon ligde şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın farkını şu sözlerle açıklıyor:

"Birçok takımda, birçok oyuncuyla çalıştım ve bence aradaki fark elbette teknik kalitemizin olması. Takım oynuyor ama aynı zamanda bir aile oluşturduk, diğer takımlarda görmediğim bir şey. Biraz gösteriş var, gösterişsiz futbol yoktur. Ama ben ve diğer deneyimli oyuncular olarak, bu gösteriş havasının ortaya çıkmaya başladığını gördüğümüzde her zaman bu kalabalığa ulaşmaya çalışıyoruz. Mütevazi olmak, birbirine koşmak, oynamayan oyuncuların oynayanlara saygı duyması önemli şeyler. Her zaman çok kaliteli olduğunu bildiğim bir veya diğer oyuncuya gidiyorum. Yedek kulübesinde kalıyorum, sakince konuşuyorum çünkü herkesin önemli olduğunu biliyoruz."

"Türkçe öğrenmem lazım"

Josef, Türkçe öğrenmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor:

"Türkiye'de dördüncü senemi geçiriyorum ve henüz konuşmuyorum. Burada çevirmenlerle çalışıyoruz. Aklımız tamamen futbola odaklanmış durumda ama daha fazla Türkçe öğrenmem lazım."

(Ajansspor)