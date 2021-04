"Fenerbahçe maçında hayatımı verdim, Beşiktaş taraftarlarını kazandım"

Beşiktaş'ın orta sahası Josef de Souza, siyah-beyazlı takımın başarısının sırrına dair açıklamalarda bulundu. Goal'e konuşan Brezilyalı oyuncu, aynı zamanda Beşiktaş taraftarların sevgisini nasıl kazandığını da anlattı.

Josef de Souza, Türkiye'ye geri dönüşünü şu sözlerle anlattı:

"Burasının nasıl bir yer olduğunu biliyordum"

Josef, Süper Lig'in Avrupa'nın büyük liglerinin gerisinde olduğunu kabul ediyor ama birlikte oynadığı oyuncuların da, kendisini gelişimine katkıda bulunduğunu söylüyor:

"6 numara oynasaydım daha farklı yollar açılabilirdi"

Brezilyalı futbolcu, '6' numara pozisyonunun kendisine çok yakıştığının altını çiziyor:

"Türkiye'ye dönmem için yaptığım ilk talepte menajerime, hangi kulüp isterse burada altı numara bir defansif orta saha oyuncusu olduğunu söyledim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım daha farklaryollar açılabilirdi. Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm hocaların ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Her zaman istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum."