Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opetarasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı, yarın oynanacaktı. Sarı Lacivertli kulüp takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkmayacaklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "TVF'nin play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden, yarın oynanacak 3. maçta yeterli sporcumuz olmadığı için takımımızın maça çıkamayacğaını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan Pcr testleri sonucunda; sporcularımızdan 8 ve teknik ekibimizden 4 kişide pozitif sonuca ulaşıldığını, karantina ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.

Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12’ye ulaşmıştır.

(Fanatik)