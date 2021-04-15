Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, takımda koronavirüs testi pozitif çıkan sporcu sayısının 12'ye yükselmesi nedeniyle Sultanlar Ligi finalinde Vakıfbank ile oynayacağı 3. maça çıkmama kararı aldı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde VakıfBank ile Fenerbahçe Opetarasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı, yarın oynanacaktı. Sarı Lacivertli kulüp takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle maça çıkmayacaklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "TVF'nin play-off mücadelelerinde maç tehiri yapılmaması kararına istinaden, yarın oynanacak 3. maçta yeterli sporcumuz olmadığı için takımımızın maça çıkamayacğaını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
İşte Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza yapılan Pcr testleri sonucunda; sporcularımızdan 8 ve teknik ekibimizden 4 kişide pozitif sonuca ulaşıldığını, karantina ve tedavi süreçlerinin devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunmuştuk.
Bu süreçte Sultanlar Ligi play-off serisinde 13 Nisan 2021 Salı günü Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile Vakıfbank arasında oynanan ikinci maçına toplamda 5 sporcumuzdan eksik çıkmış, tedbir amaçlı yapılan testlerin sonucunda ise bugün itibarıyla bu rakam sporcu ve teknik ekibimizin de katılımlarıyla toplamda 12’ye ulaşmıştır.
(Fanatik)