Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile yolları ayırıyor!

2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Fenerbahçe yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşmaya hazırlanıyor. 1 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo'ya maaşının bir bölümü teklif edilecek. Teknik direktör Jorge Jesus orta sahaya bir takviye istiyor. Jesus bu mevkide Miha Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve alınacak yabancı oyuncuyla sezona başlamak hedefinde.

7 İSİM DAHA GİDEBİLİR

Fenerbahçe'de ayrıca Mesut Özil, Ozan Tufan, Max Meyer, Samatta, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Pelkas'ın da takımda düşünülmediği öğrenildi.

SAĞ BEK İSTEĞİ

Jorge Jesus, Nazım Sangare'yi yeterli görmüyor. Bright Osayi-Samuel ile rekabete girecek bir sağ bek alınmasını istedi. Sol bek mevkisi içinde arayışlar var. Fenerbahçe sol bek konusunda Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı düşünüyor.

Şampiyonluğa odaklanan başkan Ali Koç kısa sürede Jesus'un taleplerini yerine getirmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi olağanüstü teklifler gelmediği sürece oyuncu satmayı düşünmüyor. (habertürk)