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Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."
Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."
Spor 26.01.2022, 14:36
Fenerbahçe: "Lige verilen arada çalışmalarını Antalya’da sürdürecek olan takımımızda bugün yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır."