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Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor 23.06.2022, 20:48
Fenerbahçe kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular dayanıklılık koşuları ve pas çalışmaları ile sürdürdükleri idmanı, taktiksel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarını cuma günü tesislerde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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