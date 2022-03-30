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Fenerbahçe Kulübü’nden Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe Kulübü, bugün bypass ameliyatı olan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Spor 30.03.2022, 19:15
Fenerbahçe Kulübü, bugün bypass ameliyatı olan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" denildi.