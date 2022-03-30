Fenerbahçe Kulübü’nden Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, bugün bypass ameliyatı olan eski başkanlardan Aziz Yıldırım için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten, "Eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizle" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bugün bypass ameliyatı olduğunu öğrendiğimiz eski Başkanımız Aziz Yıldırım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşması temennilerimizle acil şifalar diliyoruz" denildi.