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Fenerbahçe: Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Fenerbahçe: Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Spor 01.08.2022, 17:58
Fenerbahçe: Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

Fenerbahçe: Kulübümüz, Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski’nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul’a gelecektir.

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