banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Fenerbahçe: “Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

Fenerbahçe: “Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

Spor 12.07.2022, 17:57
Fenerbahçe: “Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

Fenerbahçe: “Kulübümüz Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu