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Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."
Spor 13.06.2022, 17:32
Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."