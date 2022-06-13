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Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Spor 13.06.2022, 17:32
Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

Fenerbahçe: "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir."

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