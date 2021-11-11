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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz"
Spor 11.11.2021, 16:17 11.11.2021, 19:16
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Hocanın tazminatı yok. Tazminatı ödeyip gönderemiyorlar söylemleri tamamen dezenformasyon. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da kendimize de hocamıza da inanıyoruz"