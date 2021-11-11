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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz"
Spor 11.11.2021, 16:20
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe yönetim kurulu hocasının arkasından iş çevirip başkalarıyla görüşmüyor. Böyle bir şey olursa bundan ilk hocamızın haberi olur. Hocamızdan memnunuz"