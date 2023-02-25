Fenerbahçe - Konyaspor maçına depremzede çocuklar misafir oldu

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanan Spor Toto Süper Lig maçı öncesinde depremzede çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor’u konuk etti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve pek çok şehirde ağır yıkıma neden olan depremden etkilenen çocuklar, Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi futbolcularla birlikte seremoniye çıktı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından ‘Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen’ adlı proje hayata geçirilirken, stadyuma davet edilen minikler Teknik Direktör Jorge Jesus ve futbolcularla bir araya geldi.

Trabzon’un Of ilçesi Çoruk Köyü Muhtarı Coşkun Ayyıldız ve ekibi tarafından enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif de tablet ile seremoniye çıktı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular maç öncesi ısınmaya, “Geçmiş olsun Türkiye” ve “Yaralarımızı birlikte saracağız” yazılı tişörtlerle çıkarken, seremoni öncesi de “Acımızın tarifi yok. Ülkemizin başı sağ olsun” pankartını açtı.