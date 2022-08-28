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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 28.08.2022, 13:10
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında yarın, Eskişehir’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla çalışmalarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Eskişehir’e gidecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|4
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|3
|2
|16. Ümraniye
|4
|1
|17. Ankaragücü
|3
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|3
|5
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Boluspor
|3
|4
|8. Bandırmaspor
|1
|3
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Altınordu
|3
|2
|15. Denizlispor
|3
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Almeria
|3
|4
|10. Rayo Vallecano
|3
|4
|11. Celta Vigo
|3
|4
|12. Atletico Madrid
|2
|3
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|2
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
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