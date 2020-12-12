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Fenerbahçe kendi evinde Malatyaspor'a 3-0 yenildi

Spor 12.12.2020, 21:28
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Fenerbahçe kendi evinde Malatyaspor'a 3-0 yenildi

Son dakika: Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Kadıköy'de oynadığı 6 maçta 11 puan bırakmış oldu.

Süper Lig'in 12. haaftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Malatyaspor farklı kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren goller, 9. dakikada Adem Büyük (penaltı), 21. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf Ndayishimiye'den geldi.

Bu sonuçla ligde 3. mağlubiyetini alan ve kendi adına lig tarihine geçen sarı lacivertliler, 23 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına giderken, Malatyaspor Kasımpaşa'yı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Erkan Özdamar'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Tetteh ceza sahasında Tisserand'ın faulüyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 16: Caner'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte topla buluşan Gökhan'ın içeri aşırttığı top üst ağlarda kaldı.

Dakika 19: Acquah'ın içeriye doğru yükselttiği topa Tetteh kafayı vurdu, şutunu Altay kurtardı.

Dakika 21: Malatyaspor, Umut Bulut'un attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Kubilay'ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

Dakika 36: Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Yeni Malatyaspor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahasının dışında topla buluşan Gökhan'ın gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 39: Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Malatyaspor skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu.

Dakika 48: Pelkas'ın ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

Dakika 55: Ceza sahasının solunda topla buluşan Tetteh'in uzak köşeye vuruşunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 81: Cisse'nin ceza sahasının solundan uzak köşeye çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi.

Dakika 90: Mücadele Yeni Malatyaspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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