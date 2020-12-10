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Fenerbahçe, Kedzierzyn-Kozle’ye 3-0 mağlup oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Polonya’nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-0 mağlup oldu.

Spor 10.12.2020, 00:26
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Fenerbahçe, Kedzierzyn-Kozle’ye 3-0 mağlup oldu

Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Polonya’nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 3-0 mağlup oldu.

Salon: Azoty

Hakemler: Stefan Bernström (İsveç), Ricardo Ferreira (Portekiz)

Fenerbahçe: Hoag, Emre, Metin, Hidalgo, Vigrass, Ulaş, Hasan (L) (Nwachukwu, İzzet, Halil İbrahim, Ahmet (L), Hasan Sıkar)

Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle: Tonuitti, Sliwka, Kochanowski, Kaczmarek, Semeniuk, Smith, Zatorski (L) (Kluth, Banach (L), Staszewski, Prokopczuk)

Setler: 21-25, 20-25, 13-25

Süre: 77 dakika (27, 28, 22)
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