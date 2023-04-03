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Fenerbahçe, KBSL’de yarı finale yükseldi

ING KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL SERİSİ İKİNCİ MAÇINDA BEŞİKTAŞ’A KONUK OLAN FENERBAHÇE KARŞILAŞMAYI 79-64 KAZANDI. SARI-LACİVERTLİLER, ÇEYREK FİNAL SERİSİNİ 2-0’LA GEÇEREK ADINI YARI FİNALE YAZDIRDI.

Spor 03.04.2023, 23:24
Fenerbahçe, KBSL’de yarı finale yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş’a konuk olan Fenerbahçe karşılaşmayı 79-64 kazandı. Sarı-lacivertliler, çeyrek final serisini 2-0’la geçerek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Özlem Yalman xx, Abdullah Koputan xx, Sezer Bor xx

Beşiktaş: Evans xxx 27, Billings xx 16, Melek Uzunoğlu x, İrem Naz Topuz x 4, Elif Bayram xx 12, Kübra İmren Sevindik x 5, Yağmur Kübra Taşar x, Draşkiceviç x

Antrenör: Aziz Akkaya

Fenerbahçe: Meesseman xx 14, Stewart xxx 26, Vandersloot xxx 20, Olcay Çakır Turgut, Merve Aydın x 5, Stokes xx 6, İdil Saçalır x 5, Şerife Alperi Onar x 3, Gizem Başaran x, Manolya Kurtulmuş x

Başantrenör: Marina Maljkovic

1. Periyot: 16-16

Devre: 41-36 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 56-57 (Fenerbahçe lehine)

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