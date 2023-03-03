Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.