Fenerbahçe, Kayseri'den galibiyetle dönüyor
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.
KAYSERİSPOR 0-2 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
3. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İrfan Can'ın şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
7. dakikada Lincoln'ün ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Cardosu'nun uzaktan vuruşunda Altay gole izin vermedi.
29. dakikada Thiam'ın ara pasında topla ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardosu'nun vuruşu Altay'dan döndü.
34. dakikada Cardosu'nun ortasında topa yükselen Kemen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45+5. dakikada Thiam'ın pasında topla buluşan Ali Karimi'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
48. dakikada Gökhan'ın ara pasında topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada Zajc'ın pasında topu alan Ferdi'nin yaklaşık 30 metre mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde Emre Mor'un vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
90+5. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Arif'in kafa vuruşu filelere gitti.1-2
Stat: RHG Enertürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole (Uzodimma dk. 42) Campanharo (Emrah dk. 67), Ali Karimi, Kemen (İlhan dk. 82 ?) Cardoso, Mane (Gavranovic dk. 67), Thiam (Ramazan dk. 82 ?)
Yedekler: Cenk, Ackah, Ahmet, Attamah
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Fenerbahçe: Altay, Samet, Szalai, Ferdi, Lincoln, Arao, Crespo (Zajc dk. 45), Arda (İrfan Can Kahveci dk. 61), Rossi (Serdar Aziz dk. 87 ?) King (Emre Mor dk. 78), Valencia (Serdar Dursun dk. 87 ?)
Yedekler: İrfan Can, Oosterwolde, Osayi, İsmal, Pedro
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Valencia (dk. 7), Ferdi (dk. 68) (Fenerbahçe), Arif (dk. 90+5) (Kayserispor)
Sarı kart: Szalai (Fenerbahçe)