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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Spor 25.04.2021, 17:26 25.04.2021, 17:31
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Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30 başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan Ozan, İrfan, Pelkas, Valencia
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tarkan, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin