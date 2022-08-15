Fenerbahçe Kasımpaşa engelini 6-0 ile geçti

Maçtan dakikalar

3'| Fenerbahçe'nin atağında Ferdi Kadıoğlu sol kanattan ortasını yaptı. Ön direkte Joshua King'in kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

5'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Lincoln'un pasıyla savunma arkasında topla buluşan Enner Valencia kaleciyi geçip şutunu gönderdi. Top auta giderken, pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Fenerbahçe öne geçti

GOL | Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, pasında savunma arkasına sarkan Joshua King'e aktardı. Kaleciyi geçen Joshua King topu ağlara gönderdi.

Gol geçerlilik kazandı

15'| Kasımpaşa'da Bahoken sol kanttan ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Fall vuruşunda topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

Kasımpaşa 10 kişi

KIRMIZI KART | 16. dakikada Kasımpaşa'da Hasan Emre Yeşilyurt doğrudan kırmızı kart gördü. Altay Bayındır'ın uzun pasında savunma arkasına sarmak isteyen Enner Valencia, Hasan Emre Yeşilyurt'un müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonun ardından maçın hakemi kırmızı kartına başvurdu.

20'| Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lincoln ortasını yaptı. Joshua King'in indirdiği topta Gustavo Henrique vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

23'| Miha Zajc ceza sahası içerisinde, Joshua King'den aldığı pasla şutunu çekti. Pozisyonda topun çizgiyi geçip geçmediği yönünde tartışmalar yaşanırken VAR kontrolü gerçekleşti. Pozisyonu izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan öncesinde el olduğu gerekçesi ile golü geçerli saymadı.

27'| Ceza alanında topla buluşan Enner Valencia'nın vuruşu kaleye yönelirken Kasımpaşa savunması araya girdi.

30'| Fenerbahçe, Enner Valencia ile etkili geldi! Hızlı hücumda Joshua King, Valencia'ya pasını aktardı. Valencia karşı karşıya pozisyonda topu auta vurdu.

Fark 2'ye yükseldi

GOL | Fenerbahçe, 34. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ çizgide topla buluşan Lincoln, arka direğe ortasını yaptı. Enner Valencia kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

41'| Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Emre Mor ceza alanında şutunu çekti. Top savunmadan sekerek yeniden kornere çıktı.

GOL | Fenerbahçe 45+3. dakikada Emre Mor ile skoru 3-0'a getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Valencia ortasını yaptı, kale ağzında topa ayak uzatan Emre Mor, durumu 3-0'a getirdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmada ilk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

48'| Emre Mor'un pasıyla Enner Valencia sağ çaprazda topla buluşup şutunu çekti. Top savunmadan sekip kornere çıktı.

Fark 4'e yükseldi

GOL | Fenerbahçe, 58. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 4-0 öne geçti. Orta alanda topu kapan Joshua King, sağ çaprazdaki Valencia'nın önüne bıraktı. Valencia vurunda topu ağlara gönderdi.

64'| Fenerbahçe 5. gole çok yaklaştı! Valencia'nın pasında ceza alanında topla buluşan Miha Zajc şık bir hareketle rakibini geçip yakın mesafeden vurdu, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

68'| Emre Mor'un savunma arkasına doğru gönderdiği topta Joshua King gelişine vuruşunu yaptı. Top direkten auta gitti.

74'| Joshua King'in pasında ceza alanı önünde topla buluşan Arda Güler, şık bir hareketle topu kurtarmak istedi. Savunma araya girdi.

Arda Güler sahnede

GOL | Fenerbahçe, 86. dakikada Arda Güler'in golüyle 5-0 öne geçti. Ceza alanı önünde topla buluşan Arda Güler sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Genç futbolcu dar açıdan vuruşunda topu ağlara gönderdi.

GOL | Fenerbahçe 90+2. dakikada yeniden Arda Güler'in golüyle 6-0 öne geçti.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe mücadeleden 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Kasımpaşa - Fenerbahçe 11'ler...

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Hasan Emre, Hadergjonaj, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric, Hajradinvoc, Fall, Celina, Bahoken.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, Emre Mor, Lincoln, Joshua King, Valencia