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Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 12.05.2022, 19:01
Fenerbahçe, Süper Lig’in 37. haftasında sahasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde bir bölümü basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.