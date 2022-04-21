Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "PKK dağıldıkça, terörist elebaşları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu’nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde Jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman e
Fenerbahçe kafilesi Rize’de
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize’ye geldi.
Spor 21.04.2022, 19:43
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Rize’ye geldi.
Sarı-Lacivertli ekip, yarın saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı araçta yönetim kurulu üyeleri de takımı yalnız bırakmadı. Trabzon Havalimanı’ndan Rize’ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.