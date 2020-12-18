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Fenerbahçe, kafilesi Gaziantep’te geldi
Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi kente geldi.
Spor 18.12.2020, 20:34
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Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi kente geldi.Sarı-lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Gaziantep’e geldi. Az sayıda taraftarlar tarafından karşılanan kafile daha sonra takım otobüsüyle maç saatine kadar kamp yapacakları otele doğru yola çıktı.
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