Fenerbahçe kafilesi Erzurum’da

Süper Lig’in 18. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Erzurum’a geldi.

Erzurum Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli ekibi Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı. Yöneticiler tarafından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a çiçek verildi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.