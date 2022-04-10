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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.
Spor 10.04.2022, 18:50
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde karşılaştığı Sopron Basket’e 60-55’lik skorla mağlup olarak ikinci oldu.