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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında Çekya ekibi USK Paraha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek, finale yükseldi.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında Çekya ekibi USK Paraha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek, finale yükseldi.
Spor 08.04.2022, 21:49
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmasında Çekya ekibi USK Paraha’yı 83-74’lük skorla mağlup ederek, finale yükseldi.