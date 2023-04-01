Fenerbahçe, Kadıköy’de Beşiktaş’a karşı üstün

Spor Toto Süper Lig’in zirve yarışında olan iki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesi ev sahibi Fenerbahçe taraftarının önünde kazanarak, kritik virajı geçmek ve şampiyonluk yolunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu sezon evinde oynadığı 12 Süper Lig maçının 9’unu kazanan Fenerbahçe, 2 kez rakiplerine boyun eğdi. Sahasında 28 puan toplayan sarı-lacivertliler rakip filelere 35 gol atmayı başarırken, kalesinde 15 gol gördü.

Son 20 yılda derbi performansı

Fenerbahçe’nin, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı, son 20 yılda evinde büyük bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, Mart 2003’ten bugüne sahasında siyah-beyazlılara karşı çıktığı 19 lig maçında sahadan 9 kez 3 puanla ayrılırken, 8 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. 2 kez de Beşiktaş kazandı. Sarı-lacivertliler, son 20 yılda sahasında oynadığı 40 derbi maçta 21 galibiyet alırken, 14 müsabaka berabere sonuçlandı. Kanarya, ezeli rakiplerine karşı bu süreçte 3’ü Galatasaray’a, 2’si de Beşiktaş’a olmak üzere 5 kez kaybetti.

Kadıköy’deki son 10 maç

İki ezeli rakibin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 5, Beşiktaş’ın ise 1 galibiyeti bulunurken, 4 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy’de oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

07.12.2012

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 0

30.12.2013

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 3

22.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

29.02.2016

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 0

03.12.2016

Fenerbahçe: 0 - Beşiktaş: 0

23.09.2017

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

24.09.2018

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 1

22.12.2019

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 1

29.11.2020

Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4

19.12.2021

Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 2