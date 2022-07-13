Fenerbahçe Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.