Fenerbahçe, Portekizli Teknik Adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamada, "Şirketimiz, 2022-2023 futbol sezonu Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile 3.000.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır" ifadelerini yer verildi.