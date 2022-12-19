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Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe’nin, İstanbulspor evinde oynayacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Spor 19.12.2022, 14:33
Fenerbahçe - İstanbulspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe’nin, İstanbulspor evinde oynayacağı mücadelede Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda yarın oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe’nin, İstanbulspor’u konuk edeceği mücadelede Volkan Bayarslan görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu yarının programı ve hakemleri şöyle:

13:00 Kasımpaşa - Ümraniyespor: Ali Palabıyık

13:00 MKE Ankaragücü - Tuzlaspor: Suat Arslanboğa

15:00 DG Sivasspor - Esenler Erokspor: Turgut Doman

17:00 Antalyaspor - Manisa FK: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Zorbay Küçük

21:00 Fenerbahçe - İstanbulspor: Volkan Bayarslan

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