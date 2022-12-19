Son Dakika
MSB: “2 adet havaalanı yıkama ve süpürme aracı ile 31 kalem muhtelif helikopter yedek parçası Gürcistan’a hibe edildi”
Fenerbahçe, İstanbulspor maçı öncesi kampa girdi
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 19.12.2022, 21:00
Fenerbahçe, yarın akşam sahasında İstanbulspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.