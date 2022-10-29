Fenerbahçe, İstanbulspor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün antrenmanla tamamlayıp kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular; taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlandı. Sarı-lacivertliler antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla teknik heyet ve futbolcular, Türk bayrağı ve ‘Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe’ yazılı pankart ile antrenman öncesi objektiflere poz verdi.