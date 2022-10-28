Fenerbahçe, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’de pazar günü karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlarken; sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı olan Joshua King bugün yapılan antrenmanın tamamında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü saat 20.00’da İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Rennes maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer futbolcular ise sahada koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdürürken; Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique günü tedavi programlarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.