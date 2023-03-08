Fenerbahçe, İspanya’ya geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, yarın Sevilla ile oynayacağı maç için İspanya’nın Sevilla kentine geldi.

UEFA Avrupa Lig Son 16 Turu’nda Sevilla ile oynayacak olan Fenerbahçe, saat 21.15 İspanya’ya geldi. Havaalanı çıkısında bir grup taraftar, oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Kafile daha sonra dinlenmek üzere konaklayacaklara otele doğru yola çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın Sevilla ile TSİ 23.00’te Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda karşı karşıya gelecek.