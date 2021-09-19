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Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Spor 19.09.2021, 21:04 19.09.2021, 22:06
Fenerbahçe ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olarak bu sezon Süper Lig’de ilk mağlubiyetini almış oldu.

Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir evinde Fenerbahçe’yi Okaka ve Gulbrandsen’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda aldığı bu skorla, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini tatmış oldu. Fenerbahçe, ligin ilk haftasında Adana Demirspor’u 1-0, ikinci haftada Antalyaspor’u 2-0, üçüncü haftada Altay’ı 2-0 yenmiş ve ligin dördüncü haftasında Sivasspor ile evinde 1-1 berabere kalmıştı.

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