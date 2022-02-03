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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklarken, söz konusu teröristlerin 30 hedefe yönelik yapılan 100 civarında cezalandırma atışı sonucunda öldürüldüğü öğrenildi.
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Spor 03.02.2022, 11:54
Fenerbahçe ile M.Başakşehir arasında cumartesi günü oynanacak Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.