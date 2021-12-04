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Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Spor 04.12.2021, 13:06
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 41. kez karşılaşacak

İSTANBUL(AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig'de sergilediği performansla beklentileri karşılayamayan sarı-lacivertli takım, Çaykur Rizespor'u yenerek moral bulmak istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 24 puanla 4. sırada girdi.

Ligde çıktığı maçların 3'ünü kazanan, 1'inde berabere kalan ve 10'unu kaybeden Çaykur Rizespor ise 10 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, takımdaki yerlerini alamayacak. Son oynanan Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Miha Zajc da mücadelede görev yapamayacak.

Göztepe müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Filip Novak ile aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası alan İrfan Can Kahveci de yarın sahada olamayacak.

Son 6 maçın birini kazandı

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Bu süreçte Galatasaray'a üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup oldu. Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor ve Göztepe ile de berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Süper Lig'de 41. randevu

İki takım arasında oynanan 40 karşılaşmanın 25'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 79 kez fileleri havalandırdı, Rize ekibi ise 40 gol kaydetti.

Fenerbahçe, geride kalan sezon Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etti.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 20 kez konuk etti.

Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda 41 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde ise 16 gol gördü.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı.

Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi.

Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

#spor
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