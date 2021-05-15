Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi!

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 17: Jose Sosa'nın kaybettiği topta orta alandan etkili paslarla çıkan Kayserispor'da İlhan Parlak'ın sağdan ortasına kale alanına hareketlenen Pedro Henrique kafayı vurdu: 1-0

Dakika 24: Kayserispor tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Fenerbahçe kapalı savunmayı aşmaya çalışıyor.

Dakika 35:Fenerbahçe'de Osayi sol kanattan son çizgiye inip kale alanın doğru pasını çıkardı, ön direkteki Szalai yakın mesafeden topa dokunmayı başaramadı.

Dakika 40: İzmir ve İstanbul'dan gelen GOL haberleri sonrası Fenerbahçe daha da coşkulu bir şekilde rakip kaleye yüklendi. Sarı lacivertliler bu maçı çevirmeyi başarırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şampiyonluk ipini göğüsleyebilir.

Dakika 52: FIRSAT KAÇTI! Sağ kanattan bomboş durumda savunma arkasına sarkan İlhan'ın içeri taşıdığı topa müsait durumda Kvrzic vurdu, üstten aut.

Dakika 54: PENALTI! Fenerbahçe'nin Sosa'yla sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale alanındaki Serdar Aziz, İlhan Parlak tarafından çekildi. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 58: KURTARDI! Sosa'nın penaltısını kaleci Doğan kurtardı.

Dakika 70: Fenerbahçe ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Nazım Sangare yerini Mbwana Samatta'ya bırakıyor.

Dakika 73: Fenerbahçe üçüncü oyuncu değişikliğini yapıyor. Jose Sosa çıkıyor ve yerini Luiz Gustavo'ya bırakıyor.

Dakika 90: GOOOLL!! Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Enner Valencia ceza sahası içine ortasını yapıyor. Bu topa hareketlenen Serdar Aziz kafa vuruşunu yapıyor. Havalanan bu top yükseliyor ve ağlarla buluşuyor. Fenerbahçe, Serdar Aziz'in golüyle skoru 2-1'e taşıyor.